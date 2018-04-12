Москва, 12 апреля, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Рапространённая в соцсетях информация о том, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимации после операции, не соответствует действительности. Об этом заявил журналистам руководитель пресс-службы партии, депутат Государственной думы Александр Ющенко.

Kremlin.ru Геннадий Зюганов

«Это всё домыслы каких-то телеграм-каналов, это всё глупости, никакой госпитализации нет», — приводит его слова «Интерфакс».

В то же время представитель КПРФ не исключил, что Геннадий Зюганов мог по той или иной причине обратиться к врачу, «как и любой другой человек».

«Имеет же он право — может быть, это связано с зубом или, в конце концов, бородавка на пальце выскочила», — заявил он.

Внук лидера коммунистов, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов также опроверг сообщения о том, что его дед находится в реанимации. По его словам, Геннадий Зюганов находится на обычном обследовании, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее Telegram-канал Mash и ещё ряд ресурсов сообщили о том, что 73-летний лидер КПРФ якобы перенёс сложную операцию из-за обострения хронической болезни.