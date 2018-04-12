Петропавловск, Казахстан, 12 апреля, 2018, 21:16 — ИА Регнум. В 2018 году в Северо-Казахстанской области планируется сократить количество проверок бизнеса на 30%, заявил 12 апреля аким области Кумар Аксакалов в ходе расширенного заседания регионального совета палаты предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Казахстана

В ходе своего выступления глава региона подчеркнул, что в области работает 27 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые задействуют более 100 тыс. человек. По данным главы региона, объем отчисляемых налогов вырос на 24%.

Аксакалов отметил, что в валовом региональном продукте Северо-Казахстанской области доля малого и среднего бизнеса составляет 25%, при этом предприниматели данного сектора обеспечивают половину налоговых поступлений.

В заседании принял участие глава президиума Национальный палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев. Он добавил, что с 2013 по 2017 год поступило 22 тыс. обращений по линии защиты бизнеса. Около 40% всех обращений решаются в положительную сторону, что позволило защитить имущество предпринимателей на сумму 92 млрд тенге (17,4 млрд рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на пленарном заседании парламента министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что документальная отчетность предпринимателей перед различными государственными органами республики снизится на 30%.