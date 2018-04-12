Вашингтон, 12 апреля, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение по удару в Сирии может быть принято 12 апреля после совещания и встреч.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Об этом президент США заявил журналистам в ответ на вопросы о заявленном им ударе по Сирии.

«У нас сегодня ряд встреч, посмотрим, что будет… Мы, конечно, очень внимательно следим за этим», — сказал Трамп.

«Очень плохо, что весь мир ставит нас в подобную позицию», — загадочно добавил президент США, но не уточнил, что конкретно он подразумевает под этими словами.

Напомним, ранее президент США Трамп заявил о намерении нанести военный удар по Сирии на основании грубо сфабрикованных сообщений о применении сирийскими войсками химоружия в Восточной Гуте.

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Как сообщало ИА REGNUM, Генштаб России пообещал жесткий военный ответ на возможный удар США по Сирии.