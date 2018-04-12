Калининград, 12 апреля, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Цифровые сервисы привели к «зашумлению» информации. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, выступая сегодня, 12 апреля, на дискуссионной площадке форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018 в Калининградской области, передает корреспондент ИА REGNUM с места события.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Цифровые сервисы привели к «зашумлению» информации. Сегодня информационный гиперпоток содержит в себе минимум реальной ценной информации. Всё зашумлено!» — сказал Мураховский.

Военный специалист привел свежий пример негативного восприятия информации от цифровых сервисов.

«После всем известных твитов президента США мне поступило свыше 200 звонков от Японии до Москвы с просьбой разъяснить ситуацию. То есть люди не доверяют новым видам медиа», — сказал Мураховский.

По его словам, тенденция за рубежом показывает, что сегодня востребованными остаются специализированные журналы и порталы.

«Потому что затраты по вычленению из мусорного потока действительно ценной информации становятся существенней, чем подписка на журнал, где опытный коллектив уже произвел отбор. Эта тенденция, думаю, и к нам придет», — считает эксперт.

Другой участник дискуссии Алексей Бобровский, возглавляющий службы экономических новостей телеканала «Россия 24», согласился, что цифровой шум породил фейк-ньюс.

«Как показывают свежие данные, фейковые новости распространяются в шесть раз быстрее, — сказал Бобровский. — Что же касается мусорного потока, то, к сожалению, уже выросло поколение, которое в цифровом шуме ориентируется иначе, чем мы — поколение традиционных СМИ».