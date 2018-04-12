Вашингтон, 12 апреля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Достаточным основанием для применения военной силы в отношении Дамаска является желание защитить присутствующих в Сирии американских военных, заявил 12 апреля в американском конгрессе министр обороны США Джеймс Мэттис.

Af.mil Американские военные

По его словам, поводом для удара по Сирии может стать желание защитить американских военных от химической атаки.

«У нас есть подразделения на месте в Сирии… Опять же, речь о защите наших сил. Я не думаю, что нам надо ждать, когда против нас применят химоружие», — сказал Джеймс Мэттис в ответ на вопрос конгрессменов о правовых основаниях удара по Сирии.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что президент США имеет право принять такое решение без согласования с конгрессом.

Напомним, ранее Мэттис заявил, что решение об ударе по Сирии еще не принято.

Как сообщало ИА REGNUM, военный контингент США находится на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения законных властей этой страны.

МИД Сирии неоднократно заявлял, что действия США на сирийской территории являются актом агрессии и нарушением суверенитета страны-члена ООН.