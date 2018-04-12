Глава Пентагона: Удар по Сирии — защита наших сил в этой стране
Вашингтон, 12 апреля, 2018, 19:58 — ИА Регнум. Достаточным основанием для применения военной силы в отношении Дамаска является желание защитить присутствующих в Сирии американских военных, заявил 12 апреля в американском конгрессе министр обороны США Джеймс Мэттис.
По его словам, поводом для удара по Сирии может стать желание защитить американских военных от химической атаки.
«У нас есть подразделения на месте в Сирии… Опять же, речь о защите наших сил. Я не думаю, что нам надо ждать, когда против нас применят химоружие», — сказал Джеймс Мэттис в ответ на вопрос конгрессменов о правовых основаниях удара по Сирии.
При этом глава Пентагона подчеркнул, что президент США имеет право принять такое решение без согласования с конгрессом.
Напомним, ранее Мэттис заявил, что решение об ударе по Сирии еще не принято.
Как сообщало ИА REGNUM, военный контингент США находится на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения законных властей этой страны.
МИД Сирии неоднократно заявлял, что действия США на сирийской территории являются актом агрессии и нарушением суверенитета страны-члена ООН.