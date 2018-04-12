Астана, 12 апреля, 2018, 20:13 — ИА Регнум. В ходе презентации переведенных учебников в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил несогласие с переводом некоторых международных терминов на казахский язык, сообщает 12 апреля Zakon.kz.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

«Хотели от иностранных и русских слов избавиться. Каких только переводов не делали. Говорить стыдно», — сказал глава государства.

По его мнению, большинство международных слов не требуют перевода. В качестве примера Назарбаев привел перевод слова «пианино» и «композитор», которые на казахском стали звучать как «сазгер» и «күй сандық».

По мнению президента, если международные термины войдут в казахский язык, то они его только обогатят и приумножат.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президенту Казахстана представили 18 учебников переведённых на казахскую кириллицу и изданных в рамках государственной программы. В республике создано Национальное бюро перевода, которое должно перевести 800 книг.

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Ранее, 27 марта, министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что в республике разрабатываются принципы применения международных терминов на казахском языке. Для этих целей создана специальная терминологическая группа.