Токио, 13 апреля, 2018, 05:43 — ИА Регнум. Обратив внимание на изменившуюся международную обстановку, статья японского издания Nikkei Asian Review анонсирует некий «запасной план Японии на случай новой холодной войны». Почему рассуждение о запасном плане привели авторов этой идеи практически в ту же точку, что и основной японский план, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Холодная война

По существу, холодная война, начавшись против СССР, безостановочно велась и против РФ. Она лишь поменяла формы, принуждая Россию все дальше следовать по пути ослабления и развала. Японские политики видели свою роль в этом процессе в качестве «сочувствующей стороны», снисходительно похлопывающей России по плечу и обещающей золотые горы в конце пути. Очнувшаяся от постперестроечной депрессии Россия, вновь набирающая обороты идея национального самосознания привели токийских политиков и стратегов в состояние искреннего удивления и разочарования. Действительно, казавшиеся такими близкими «северные территории» вновь стали недосягаемы, и смириться с этим фактом у японских политиков до сих пор не получается.

Поэтому и рассуждения о «запасном плане» выглядят такими неуклюжими, ибо упираются они в тот же вопрос о сдаче южных Курил, с той лишь вариацией, что теперь авторы статьи в Nikkei Asian Review предполагают сделать это с большим участием неких «частных лиц», — впрочем, не указывая их пофамильно. А вот в качестве положительного сдвига можно указать на упоминание реалистической позиции специалиста по японо-российским отношениям, профессора Сигэки Хакамады, который осознал иллюзорность намеченной в отношении Курил цели.

Узнайте подробности: Какой «запасной план» приготовила Япония для России?

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