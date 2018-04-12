Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимации, сообщают СМИ
Москва, 12 апреля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов находится в реанимационном отделении одной из московских больниц после сложной операции, сообщается 12 апреля в Telegram-канале Mash.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Геннадий Зюганов
Уточняется, что операция потребовалась 73-летнему политику из-за обострения хронического заболевания.
В настоящее время состояние лидера КПРФ оценивается как стабильное, говорится в сообщении.
О госпитализации Геннадия Зюганова сообщает также портал «Регион online» со ссылкой на свои источники.
Подтверждения данной информации от представителей КПРФ на данный момент не поступало.