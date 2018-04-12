Калининград, 12 апреля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. В отдельном морском инженерном полку Балтийского флота, дислоцированном в Калининградской области, впервые сформировано отделение минно-разыскных собак. Как сообщили сегодня, 12 апреля, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе флота, в состав в ближайшие месяцы войдёт девять четвероногих помощников саперов.

Пресс-служба Балтфлота Четвероногий друг на служба Балтфлота

«Первых трех обученных собак привезли из специализированного учебного центра Минобороны России. В числе поступивших на Балтийский флот «новобранцев» представители таких пород, как немецкая овчарка», — сообщили на флоте.

Для содержания собак в месте дислокации оборудованы просторные вольеры и кинологический городок. Все питомцы зачислены на продовольственное, ветеринарное и вещевое довольствие, в том числе с выделением попон с надписью «разминирование».

Основная задача, к которой привлекаются собаки минно-разыскной службы, — проверка территорий и объектов на наличие взрывоопасных предметов.

«Несмотря на высокотехнологичные средства инженерного вооружения, природные навыки животных по-прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние служебной собаки», — отметили на флоте.