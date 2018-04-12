Волгореченск, Костромская область, 12 апреля, 2018, 19:48 — ИА Регнум. В Костромской области отремонтируют областную ГРЭС, сообщает волгореченская газета «ВЕК». Ремонт произведут чтобы подготовить станцию к максимальным нагрузкам.

Panov_Nikolay Костромская ГРЭС

Как передает K1news.ru «ремонтная кампания в этом году на ГРЭС завершится 21 декабря. Среди прочего планируется провести работы на энергоблоке № 9 мощностью 1200 МВт. Стоимость реконструкции с учетом инвестиционной программы оценивается в 1 миллиард 200 миллионов рублей».

«Самой крупной работой в текущем году станет модернизация турбины энергоблока № 1 в ходе капитального ремонта. Это блок, с момента ввода в строй которого ведется отсчет истории нашей станции — ей в этом году исполнится 49 лет», — отмечает директор Костромской ГРЭС Андрей Николаев.

Также планируется реконструкция системы управления технологическим процессом и ремонт котла, генератора, трансформатора и вспомогательного оборудования.

ИА REGNUM напоминает, что на Костромской ГРЭС также планируется построить два новых энергоблока.

Костромская ГРЭС стоит в числе первых в очереди на модернизацию оборудования, поскольку действующие энергоблоки изношены и требуют замены. Под современные установки потребуется возвести отдельный корпус и проложить магистральный газопровод.

«Будут построены 2 блока на 450 мегаватт. После того, как мы их построим, запустим в производство, будем рассматривать вопрос вывода первых трех блоков из эксплуатации. И так, соответственно, по такому принципу будут заменены все паросиловые блоки», — сообщал директор Костромской ГРЭС.

Справка ИА REGNUM. Костромская ГРЭС снабжает электроэнергией всю центральную Россию. Среди 18 станций, которые входят в состав «Интер РАО», она — самая мощная. Занимает третье место по мощности (3600 МВт), вырабатывая около 3% электроэнергии страны — ежегодно около 15 млрд кВт⋅ч.

В 2017 году Костромская ГРЭС увеличила генерацию электроэнергии на 8,5%. Основное топливо: природный газ

ГРЭС введена в эксплуатацию в 1969 году. В настоящее время электроэнергия Костромской ГРЭС поставляется на федеральный оптовый рынок через региональные энергетические компании Костромской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Московской и Нижегородской областей — всего более чем сорока регионов России и в страны ближнего зарубежья.

Доходы от уплаченных налогов станции составили в прошлом году 400 миллионов рублей. Большая часть денег ушла в казну области и города Волгореченска.