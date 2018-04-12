Киев, 12 апреля, 2018, 19:45 — ИА Регнум. На Украине эксперты активно обсуждают заявление президента Украины Петра Порошенко об одностороннем разрыве договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, а также окончательный выход Украины из СНГ. В частности, эксперты выражают уверенность в том, что эти действия не отразятся на экономическом положении Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

Так, политолог, аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич считает, что Россия усилит контроль над экспортом украинских товаров и ограничит поставку своей продукции в Украину.

«Что касается прекращения действия отдельных положений большого договора между Россией и Украиной. Стоит ожидать экономического, военного сотрудничества и культурных вопросов. В то же время полного разрыва договора не будет… В Раде есть большая группа депутатов, которая выступает против разрыва договоров с Россией. Они лоббируют так называемую политику примирения и поиска компромиссов. Что касается реакции России, то она уже среагировала тем, что аннексировала Крым и начала войну в Донбассе. Конечно, Россия предпримет попытку более детально контролировать украинский эксперт. Возможно, будут ограничения на поставку определенных групп товаров в Украину. Но я считаю, что эти шаги РФ пойдут на пользу Украине, поскольку лучше не иметь иллюзий о добрососедстве с РФ в условиях войны», — сказал Тышкевич 12 апреля в эфире канала «112 Украина».

Кроме того, замминистра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов также прогнозирует, что Россия усилит экономическую давление на Украину.

«Мы всегда говорим всем экспортерам, что любая работа и сотрудничество с Российской Федерацией, даже если они работают с компаниями-посредниками или через третьи страны — вопрос очень рискованный. Мы видим, что Россия применяет любые возможности, в том числе для экономической агрессии, для продолжения экономической войны. Когда-то на торговлю с Россией приходилась почти половина всего украинского товарооборота. Давайте будем реалистами, свести его к нулю даже на горизонте пяти лет очень трудно… В то же время важность наших других торговых партнеров резко увеличивается. ЕС давно перегнал Россию как главный торговый партнер Украины. Да, у нас сохраняется сотрудничество с РФ в первую очередь в сфере энергоносителей», — признал Нефедов.

Он также считает, что Украина выиграет от выхода из СНГ, «потому что мы идем процессом евроинтеграции».

Как сообщалось, 12 апреля Порошенко предложит Верховной раде расторгнуть действие отдельных положений большого договора о дружбе с Россией и выйти из всех уставных органов СНГ. Соответствующее заявление глава украинского государства сделал 12 апреля на Форуме безопасности в Киеве.

«Следующим шагом будет внесение мной в Раду проекта закона о немедленном одностороннем прекращении действия отдельных положений договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной с Россией в части, в которой действие этого договора не совместимо с национальными интересами нашего государства и реализацией нашего права на самооборону», — рассказал Порошенко.