Москва, 12 апреля, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Объём международных резервов России по состоянию на 6 апреля составил $458,9 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

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На 30 марта международные резервы составлял $457,7 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $1,2 млрд, или на 0,3%.

По данным регулятора, рост произошёл главным образом вследствие приобретения валюты в рамках бюджетного правила.

Напомним, накануне в Центробанке сообщили, что за первый квартал 2018 года международные резервы страны увеличились на $19,3 млрд.

Отмечалось, что рост показателя был обусловлен приобретением иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также возвратом кредитными организациями Банку России ранее предоставленной валютной ликвидности.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Центробанка. Они формируются из монетарного золота, активов в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.