Бишкек, 12 апреля, 2018, 19:36 — ИА Регнум. Киргизстанская телерадиокомпания «Новая телевизионная сеть» прекратила ретрансляцию программ российского телеканала НТВ. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщил генеральный директор НТС Жайнак Усенов, пишет «Азаттык».

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По его словам, НТС занимался ретрансляцией части эфирного контента НТВ в течение последних 11 лет — начиная с 2007 года.

«В первое время российские программы занимали большую часть эфира, но в последние годы 3 — 4 часа. Мы приняли такое решение, чтобы работать самостоятельно и увеличивать объем своего контента. Это наше решение», — пояснил Усенов.

ИА REGNUM напоминает, что оппозиционные политики в Киргизии регулярно требуют запретить трансляцию российского телевидения, обосновывая это тем, что, по их мнению, «российские телеканалы своей пропагандой манипулируют мозгами народа» и «отравляют киргизский народ сплошной ложью».

Отметим, что правительство США и Фонд Сороса предоставляли киргизстанским оппозиционным СМИ многомиллионные гранты на ведение пропаганды против российской политики и участия Киргизии в Евразийском экономическом союзе.