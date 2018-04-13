Мурманск, 13 апреля, 2018, 04:02 — ИА Регнум. Завершается подготовка к первому этапу тактико-специальных учений в Мурманске спецподразделений Росгвардии в условиях Арктики, вскоре состоятся тренировки вблизи Северного полюса. О подготовке и проведении учений пишет автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Боец Росгвардии

В подготовке мероприятий принимают участие все расположенные в Арктике силовые структуры: подразделения внутренних дел, ФСБ, пограничное управление. В мероприятиях принимает участие сводная группа спецподразделений Росгвардии, чьей подготовкой также занимались инструкторы Российского университета спецназа по различным видам подготовки, включая парашютную, тактико-специальную, огневую и другие.

По завершении первого этапа учений в Мурманске сводная группа будет готова приступить ко второму «арктическому» этапу, который пройдёт на Островах Александры, расположенных в Северном Ледовитом океане, в полутора тысячах километров от Мурманска. Во время учений в Арктике будут отрабатываться взаимодействие сотрудников сводной группы и управление подразделением, а также овладение навыками перемещения в Арктике на различных видах транспорта; группа на Северном полюсе будет выходить с полярниками на холодные ночевки, выполнять задания с преодолением препятствий, строить укрытия из снега и льда, проходить занятия по инженерной подготовке.

О технике, включая средства передвижения и связи, которая будет использована в этих учениях, читайте в статье: Чеченский спецназ готов к тренировкам в Арктике

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