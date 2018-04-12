Киев, 12 апреля, 2018, 19:34 — ИА Регнум. НАТО должно предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ). Об этом 12 апреля на 11-м форуме по безопасности заявил президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Он напомнил, что Украина на законодательном уровне установила своей целью получение полноценного членства в НАТО. Порошенко проинформировал, что будет поднимать перед альянсом вопрос о переводе Украины на новый уровень отношений.

«Мы будем настаивать на программе усиленных возможностей для Украины и на предоставлении Украине плана действий относительно членства», — сказал Порошенко.

В свою очередь премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что Вильнюс поддерживает стремление Украины к членству в НАТО.

«Может, кто-то и сомневается, что Украина может стать членом Европейского Союза или НАТО. Никому не позволяйте сомневаться в этом. Это только ваше право выбирать те союзы, в которых вы хотите быть», — сказал Сквернялис.

Кроме того, политолог Олег Волошин считает, что попытка присоединить Украину к НАТО приведет к войне альянса с Россией.

«Формально в 2008 году на Бухарестском саммите альянса в итоговом документе было сказано, что Украина и Грузия станут будущими членами НАТО. Формально двери Альянса для нас открыты. Но на Западе есть четкое понимание, что попытка включить Украину в состав альянса будет означать прямую войну с Россией. Это понимают абсолютно все — от Вашингтона до Берлина. Шансы стать членом НАТО в таких напряженных отношениях между Западом и Россией абсолютно нулевые», — сказал Волошин 12 апреля в эфире канала «112 Украина».

Как сообщалось, в марте 2018 года НАТО официально предоставил Украине статус страны-аспиранта и признал стремление Киева получить полноценное членство в альянсе.

«На данный момент четыре страны-партнера задекларировали свое стремление (aspirations) к членству в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская республика Македония, а также Украина», — говорилось в сообщении НАТО.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.