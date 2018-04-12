Уральск, Казахстан, 12 апреля, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Уровень воды в реках Западно-Казахстанской области продолжает расти, а на некоторых участках вода превысила опасную отметку, сообщает 12 апреля «КазТАГ» со ссылкой на «Казгидромет».

Emer.gov.kz Паводок

11 апреля по состоянию на 2:00 по местному времени (00:00 по Москве) уровень воды в реке Чижа на гидропосту «Чижа-2» превысил опасную отметку в 750 см на 19 см.

В это же время уровень воды в реке Деркул на гидропосту «Таскала» составил 523 см, тогда как опасная отметка составляет 500 см.

Высокие риски паводка наблюдаются на реке Быковка в селе Чеботарево Зеленовского района Западно-Казахстанской области. Вода достигла отметки 786 см, тогда как опасный уровень — 810 см.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля недалеко от поселка Переметное Зеленовского района Западно-Казахстанской области прорвало недавно отремонтированную дамбу. Подрядчик восстановит повреждения в рамках гарантийных обязательств.