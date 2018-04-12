Казань, 12 апреля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. По состоянию на 12 апреля, в Татарии в зону подтопления попали 27 приусадебных участков в селе Бурундуки Кабицкого района, три низководных моста и участок грунтовой автомобильной дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Татарии Паводок в Татарии

В селах Федоровское и Бурундуки вода ушла с территории шести домов, которые были подтоплены.

Водой были залиты подъездные пути к деревне Чиреево Апастовского муниципального — произошло подтопление грунтовой дороги протяженностью 4 км. На этом участке силами МЧС организована переправа с помощью плавсредств, также обеспечено дежурство временного пожарного поста.

В Буинском районе на реке Свияга вблизи населенных пунктов Кият и Черки-Кильдуразы подтоплены два низководных моста. Частично подтоплен низководный мост через реку Шешма в населенном пункте Слобода Архангельская Новошешминского района. Введено ограничение для проезда легкового автотранспорта.

Мониторинг паводковой обстановки осуществляют 15 оперативных групп, в составе которых 45 человек и 15 единиц техники. Для воздушного мониторинга запланировано пять вылетов беспилотников в Апастовском, Кайбицком, Тетюшском, Альметьевском и Тукаевском муниципальных районах.

Исходя из прогноза гидрометеорологической обстановки, ожидается дальнейшее увеличение уровня воды на реках республики.

Пресс-служба управления МЧС по Татарии Подрыв льда

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращения дальнейшего подтопления жилых домов сегодня сотрудники управления МЧС по Татарии совместно с командой взрывников Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища организовали проведение взрывных работ на затороопасном участке на реке Берля возле села Бурундуки.

Для закладки в толщу льда взрывчатки подрывники сначала набурили лунки во льду. Всего казанские взрывники заложили в ледяные торосы на реке Берля 40 килограммов взрывчатых веществ. После нескольких взрывов лед тронулся, и водяной поток пошел по руслу реки.

Благодаря взрывным работам вода убыла на 80−85 см, жители вернулись в свои дома.