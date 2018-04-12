Пекин, 12 апреля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. ВМФ Китая провел крупнейший морской парад в акватории Южно-Китайского моря, 12 апреля передает агентство Reuters.

Weibo.com Эсминец «Чаньша» ВМС Китая

В параде участвовало более 10 тыс. моряков, 76 истребителей и флотилия из 48 военных кораблей и подводных лодок. В смотре также принимал участие авианосец «Ляонин».

Парад военно-морского флота в Южно-Китайском море принимал лично председатель КНР Си Цзиньпин на борту эсминца «Чаньша».

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля в акватории Южно-Китайского моря провели маневры ВМС США.

Маневры во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt прошли с участием филиппинских военных.