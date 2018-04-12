Ярославль, 12 апреля, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Ярославская детская клиническая больница № 1 переедет в здание больницы № 5 на улице Терешковой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Яндекс-карты Больница №5

Осенью 2017 года детская больница была закрыта из-за аварийного состояния. Рассматривался вопрос — куда она переедет. В настоящее время ДКБ «разбросали» по разным медицинским учреждениям. Как стало известно 12 апреля корреспонденту ИА REGNUM, прорабатывается вопрос о переезде детской больницы №1 в здание больницы №5 на улице Терешковой. А клиническая больница № 5, которая в советское время считалась элитной (в ней лечились сотрудники обкома партии) переедет в здание «взрослой» больницы № 1 на проспекте Октября, 52.

В случае положительного решения этого вопроса уже к концу года юные пациенты детской больницы обретут свой дом, а отделения, разбросанные сейчас по городу, вновь соберутся в одном здании.

Если решение о переезде будет принято, начнется ремонт больницы №1 и больницы №5, а также оснащение их современным оборудованием.

«Мы должны четко понимать, что здание детской больницы №1 требует серьезной реконструкции, на это уйдет не менее пяти лет, отметил. Мы не можем позволить, чтобы вопрос с детской помощью не был решен такое количество времени, поэтому прорабатываем разные варианты решения проблемы», — сказал директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Кстати, правительством Ярославской области готовятся нормативные документы об объединении в «медицинский холдинг» нескольких учреждений, расположенных в центре Ярославля — клинической больницы №1, поликлиники №2, больницы №5 и детской больницы №1.

В правительстве области считают, что благодаря этому регион получитмощное медицинское объединение с сильными клинико-диагностическими центрами.