Санкт-Петербург, 12 апреля, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентину Матвиенко в очередной раз переизбрали председателем Совета Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

В четверг, 12 апреля, Матвиенко открыла заседание Совета МПА СНГ в Таврическом дворце в Петербурге, после чего предложила коллегам из парламентов стран Содружества выступить с предложением, «поражающим своей новизной».

Матвиенко стала единственной предложенной кандидатурой на этот пост.

Представители других государств по очереди высказались в ее поддержку, отметив, что она не только имеет «огромный опыт, колоссальные духовные и физические силы», но и является «активным политическим деятелем не только на пространстве СНГ, но и далеко за его пределами».

Коллеги также отметили, что Валентина Матвиенко — красивая и обаятельная женщина и, когда она появляется на политической арене и говорит от имени России, они смотрят на нее, «радуются и гордятся».

«Прения предлагаю прекратить», — отозвалась Валентина Матвиенко.

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Напомним, 13 апреля в Думском зале Таврического дворца пройдет сорок седьмое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. Основной темой заседания в этот раз станет состояние, перспективы и правовое обеспечение межкультурного диалога стран СНГ. Выбор этого приоритета связан с тем, что 2018 год в СНГ объявлен Годом культуры.