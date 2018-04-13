Иркутск, 13 апреля, 2018, 03:27 — ИА Регнум. Защитников Байкала поддерживают ученые, и повод для беспокойства есть: скандальные правительственные поправки о десятикратном сокращении водоохранной зоны Байкала воспринимаются как реальная угроза для озера. В адрес президента и правительства составлено множество обращений, а 9 апреля были проведены пикеты перед зданием областной администрации. О том, что именно вызывает такую реакцию, пишет редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Виталий Рябцев ИА REGNUM Прибайкальские территории активно застраивают турбазами

По словам директора Лимнологического института СО РАН Андрея Федотова, распоряжение о границах водоохранной зоны Байкала свело уникальное озеро, входящее во Всемирное природное наследие ЮНЕСКО, «до статуса обычной речки», и такие корректировки призваны резко ослабить запрет на добычу полезных ископаемых. К примеру, горнорудному бизнесу ранее доступ был закрыт на 57,2 тыс. квадратных километров территории, прилегающей к Байкалу, теперь — лишь на 5,9 тыс. Немаловажно и то, что новые границы водоохранной зоны могут пойти не на пользу России в дискуссии с правительством Монголии о перспективах строительства ГЭС в бассейне Селенги.

«Они нам прямо говорят: вы сначала у себя порядок наведите, а потом нам претензии предъявляйте. А мы Байкал свели до обычного водохозяйственного водоема», — говорит Федотов.

Участница прошедшего в Иркутске пикета Ольга Жакова направила обращение президенту РФ Владимиру Путину с просьбой уволить министра природных ресурсов за уничтожение природных ресурсов России и отменить принятые постановления Минприроды РФ, которые фактически уничтожили Байкал:

«Прошу отправить в отставку за абсолютную некомпетентность и варварское отношение к тому, что он непосредственно обязан защищать, а не уничтожать. За постановление об истреблении нерпы, которое научно не обосновано, поскольку даже не проводились исследования и пересчёта нерп. Нерпу планируют добывать в промышленных масштабах, лишь только ссылаясь на то, что она гибнет из-за большого количества и питается омулем, которого в Байкале и без этого мало. Уже давно научно доказано, что нерпа не ест омуля и регулирует свою численность самостоятельно. Отсутствие рыбы в Байкале — это вина людей», — считает Жакова.

Однако главная проблема в другом: будут ли кого-то беспокоить неудобные вопросы общественников, если за счет уничтожения Байкала можно хорошо заработать?

О сложившейся ситуации читайте подробно в статье: «Рожки да ножки» Байкала: главное — хорошо заработать

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