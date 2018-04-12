Оренбург, 12 апреля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области осложняется паводковая ситуация. Повсеместно наблюдается активное снеготаяние и подъём уровня воды в реках. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону, 12 апреля в воде оказались около 70 домовладений.

Пресс-служба ГУ МЧС по Оренбургской области В Бугуруслане в зоне подтопления оказались 68 домовладений

По оперативной информации, подтоплены пять жилых домов, в которых проживают 15 человек, и 63 придворовых территории. В целом в зоне подтопления оказались около 170 человек. Все они отказались от эвакуации. В зоне возможного подтопления 225 частных жилых домов, в которых проживают 730 человек. Возможно частичное подтопление домов, в зависимости от рельефа местности.

Во второй половине дня 12 апреля произошёл резкий спад уровня воды. В настоящее время силами муниципального образования ведется откачка воды с придомовых территорий.

Добавим, с начала апреля из-за угрозы паводка в Оренбургской области указом губернатора Оренбургской области Юрия Берга введён режим повышенной готовности. Это обусловлено необходимостью обеспечить безопасность оренбуржцев, бесперебойную работу объектов экономики, сохранность материальных ценностей, а также минимизировать ущерб от возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним паводком.

Напомним, что 7 апреля почти на сутки закрывали участок федеральной трассы М-5 «Урал» между Оренбургом и Самарой. Объезд осуществлялся через Сорочинск, Ташлу, Соболево, Бузулук. Приостановка движения транспортных средств была связана с повышением уровня воды в реке Сорочка.

В Соль-Илецком городском округе на время паводка демонтировали понтонный мост. В результате отрезаны от «большой земли» три села с населением 1 тыс. человек. После того, как пройдет ледоход, на местной реке откроют лодочную переправу. До тех пор связь с селами Покровка, Троицк и Ивановка возможна только по воздуху.

В первой половине дня 12 апреля в Оренбуржье подтоплено 22 низководных моста на территории 12 муниципальных образований. На Урале в Оренбурге наблюдается ледоход. За сутки уровень воды в реке в районе областного центра поднялся на 57 см.

Практически на всех реках на территории региона началось движение льда. Самый высокий скачок уровня воды за сутки (11 апреля) отмечен в реке Орь в населённом пункте Истемес — 271 см. Река вскрылась ото льда, есть заторы. Более чем на метр вода поднялась в реке Большой Уран возле Берёзовки (на 111 см), реке Самара в Бузулуке (на 165 см), река Суундук возле посёлка Майский (103 см), реке Урал в посёлке Берёзовский (на 148 см).