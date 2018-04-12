Москва, 12 апреля, 2018, 16:40 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ торжественно открылся после реставрации легендарный павильон «Космос», работы в котором велись с 2014 года. Церемонию открытия посетил президент России Владимир Путин. Он осмотрел экспонаты, связанные с историей освоения космического пространства, в том числе спускаемый аппарат КА «Восток-1», на котором вернулся на Землю Юрий Гагарин, а также полномасштабные макеты орбитального комплекса «Мир», транспортного грузового корабля «Прогресс» и орбитального самолета — элемента многоцелевой авиационно-космической системы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павильон «Космос» на ВДНХ

Сейчас на базе «Космоса» создан уникальный центр «Космонавтика и авиация», площадь которого занимает 28 тыс. кв. метров. Он включает в себя музей, образовательный кластер и зоны отдыха. Реставрация павильона «Космос» официально завершилась 20 марта 2018 года. Павильон будет круглогодично использоваться для музейно-выставочной работы.

Отметим, изначально павильон № 32—34 «Космос/Машиностроение» построили в 1939 году по проекту архитекторов Ивана Таранова, Виктора Андреева и Надежды Быковой. Данное здание является объектом культурного наследия федерального значения. Его реконструкцию проводили только один раз в 1954 году. В 1967—1991 годах здесь размещались постоянные экспозиции, посвящённые истории освоения космоса. В 1990—2000-х павильон стал торговой площадкой, и только в 2014—2015 годах его освободили от арендаторов и начали проведение реставрационных работ.

В павильоне демонтировали и заменили металлоконструкции кровли эллинга и купола, установили витражи купольной части и входной зоны, создали гипсовый лепной декор по фасадам и интерьерам, облицевали колонны цветным мрамором, отреставрировали скульптурную группу на крыше. Также на павильоне восстановили копию звезды, ранее венчавшей Троицкую башню Московского Кремля, а также вернули макет первого искусственного спутника Земли — копию аппарата, запущенного на орбиту в 1957 году.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на павильоне «Космос» были проведены сложнейшие инженерные работы, а также полностью восстановлен утраченный исторический облик.

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