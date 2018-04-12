Санкт-Петербург, 12 апреля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России должно получить девять тральщиков нового поколения с корпусами из стеклопластика к 2027 году. Об этом заявил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в ходе ходе посещения Средне-Невского судостроительного завода в Санкт-Петербурге, производящего такие корабли.

Пресс-служба ВМФ России Корабль проекта 12700

«В государственной программе вооружения до 2027 года всего девять таких тральщиков, практически по одному тральщику в год мы будем получать. Семь у нас уже законтрактовано, продукция очень востребованная», — сказал Борисов

Мощности завода позволяют строить два тральщика в год, однако финансовые возможности Минобороны пока не дают возможности увеличивать заказ.

«Но мы будем думать, как загружать этот завод. Он, помимо финальной продукции, работает по кооперации с другими судостроителями по поставке отдельных крупных агрегатов, в частности надстроек для корветов», — добавил Борисов.

Корабли противоминной обороны проекта 12 700 предназначены для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для себя дистанции. Тральщики имеют корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Он более прочный, чем сталь. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.

Водоизмещение кораблей проекта 12 700 составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека. Головной корабль этого проекта «Александр Обухов» уже служит в составе ВМФ России, еще три корабля («Георгий Курбатов», «Иван Антонов» и «Владимир Емельянов») находятся на разных этапах строительства.

Как рассказал Юрий Борисов, Военно-морской флот России в будущем может перейти к кораблям на единой платформе из композитных материалов — стекло‑ и углепластика.

«Есть уже проекты на бумаге, флоту предлагали комбинации функций тральщика, малого корвета. Я думаю, что за этим очень большое будущее. Потребность в таких материалах есть. Чисто отечественная технология создания надстроек и корпусов из стеклопластика — очень перспективная», — сказал заместитель министра обороны в ходе посещения Средне-Невского судостроительного завода.

В настоящее время на предприятии, которое провело масштабную реконструкцию, строится новая площадка для спуска судов длиной 100 метров и шириной 17 метров. Кроме того, созданы два цеха финальной сборки корпусов.

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Напомним, корабли противоминной обороны проекта 12 700 спроектированы ЦМКБ «Алмаз». Они оснащены самыми совершенными средствами поиска и обнаружения мин. В состав противоминного вооружения корабля входит безэкипажный катер, что позволит вести поиск и обнаружение мин без риска для личного состава. Корабли проекта 12 700 умеют справляться с так называемыми «умными морскими минами», успешно обнаруживая их как в воде, так и в морском грунте.