Ярославль, 12 апреля, 2018, 16:05 — ИА Регнум. 12 апреля в правительстве Ярославской области состоялось заседание экспертного экологического совета, где власти и общественность начали обсуждать, готова ли область принять московские отходы. Об это сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Воробьев Мусоровозы в Скоково

«Мы наблюдаем явное противоречие между намерением правительства области это сделать и реакцией людей. Поэтому без общественного обсуждения не обойтись», — сказал председатель общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин.

Общественность на собрании представляли экологи, биологи, врачи, депутаты муниципалитета, члены общественной палаты региона, общественного совета при департаменте охраны окружающей среды и природопользования, преподаватели вузов.

Бывший начальник отдела охраны окружающей среды ОАО «Скоково» Александр Большаков опроверг расчеты правительства области, что полигон способен принимать мусор до 2038 года. Он считает, что его емкости хватит до 2020 года.

Заместитель председателя ярославского отделения «Всероссийского общество охраны природы» Анатолий Дунаев рассказал, что уже 15 лет в Ярославле пытаются найти место для полигона, аналогичного «Скоково», но это сделать не могут.

«Стоит ли нам тогда отдавать драгоценное место москвичам?» — вопрошал Анатолий Дунаев.

Зампред правительства Ярославской области Роман Колесов сказал, что никаких договоров с Москвой пока нет. Директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков сообщил, что сейчас нет возможности заключить договор между правительством Ярославской области и Москвой. Для этого в регионах должны заработать единые региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, которых пока нет.

Присутствующие на заседании высказали опасение, что ОАО «Скоково» и сейчас может как хозяйствующий субъект заключить договор с какой-нибудь московской компанией и везти мусор без разрешения властей региона. На что чиновники правительства пообещали, что этого не будет.

Депутат муниципалитета Ярославля Александр Дегтярев предложил, что надо дать ярославцам точную и полную информацию по влиянию московского мусора на ярославский полигон. Только тогда и может быть выработано общественное мнение. Кроме этого, на заседании выдвинули идею создать рабочую группу, которая начнет детально изучать проект по размещению московского мусора на ярославском полигоне.

Большинство представителей общественности высказывались негативно в отношении предложения московских властей. Единственным представителем общественности, высказывавшимся лояльно на тему размещения московского мусора в Ярославской области, стал депутат муниципалитета Ярославля от «Единой России» Дмитрий Петровский.