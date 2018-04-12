Ярославль, 12 апреля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. В Ярославской области зафиксированы случаи, когда мошенники предлагают трудоустроиться в региональное правительство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Так, в течение текущей рабочей недели в департамент ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области обратились несколько граждан, заинтересовавшихся вакансией водителя, которая появилась на одном из сайтов бесплатных объявлений.

«Департамент ЖКХ официально сообщает, что не имеет отношения к этому объявлению. Должность водителя в штатном расписании отсутствует, и специалиста с именем, которое было указанно в объявлении, у нас нет», — сообщил и. о. директора департамента Алексей Метельков.

Как рассказали в УМВД России по Ярославской области, такой способ мошенничества с размещением вакансий в Интернете в настоящее время достаточно распространен. Как правило, когда гражданину сообщают, что его кандидатура утверждена, ему предлагают перевести деньги на указанные абонентские номера якобы для проведения дополнительных проверок соискателя или в связи с некоей срочной необходимостью. При этом ему обещают полную компенсацию данных затрат после официального устройства на работу.

Явившись по указанному якобы работодателем адресу, гражданин выясняет, что человек с такими данными здесь не работает, контактные телефоны не отвечают.

Подобные мошенничества могут совершать лица, которые находятся за пределами региона, возможно, в местах лишения свободы. Абонентские номера, как правило, зарегистрированы на посторонних лиц.

УМВД России по Ярославской области предупреждает: при поиске работы с использованием сети Интернет помните, что никакой предоплаты процессы трудоустройства и собеседования не предусматривают. Как только выясняется, что соискателю нужно что-то приобрести, заплатить денежные средства «работодателю», — это мошенничество.