Калуга, 12 апреля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. Дочери слесаря механосборочных работ композитного производства Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина написали письмо космонавтам Международной космической станции Олегу Артемьеву и Антону Шкаплерову. Дети поздравили экипаж МКС с праздником, рассказали о мечтах и вкладе своего отца в развитие отечественной космической отрасли, сообщает пресс-служба предприятия.

Пресс-служба ОНПП «Технология» Сестры из Обнинска, отправившие письмо на МКС

13-летняя Ирина и 6-летняя Рита узнали о всероссийском проекте «Письма в космос» в школе и сразу же решили написать письмо на МКС, так как много слышали о космосе от своего отца Валерия Седова и мечтали пообщаться с настоящими космонавтами.

«Нам очень интересно, как живут люди в космосе, потому что наш папа работает на предприятии «Технология» и делает детали для спутников и вашей космической станции. Нам бы тоже хотелось побывать в космосе, посмотреть сверху на Землю и побыть в невесомости», — рассказали сестры.

Девочки из Обнинска написали космонавтам о вкладе их отца в создание Международной космической станции. Валерий Седов участвовал в изготовлении панелей радиаторов охлаждения для модулей МКС, а сейчас создаёт композитные изделия для проекта «ЭкзоМарс-2020».

Ирина и Рита в своем письме поинтересовались перспективами развития космического туризма.

«Как вы думаете, когда откроются туристические пути в космос, чтобы мы смогли полететь и получить незабываемые ощущения так же, как и вы?» — спросили они космонавтов.

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Дети поздравили экипаж МКС с Днем космонавтики и пригласили Олега Артемьева и Антона Шкаплерова побывать в Обнинске, чтобы увидеть предприятие, на котором трудится их отец, и пообщаться со школьниками первого наукограда России. Ирина и Рита отправили в подарок космонавтам нарисованную своими руками открытку, на которой изображены космос и взлетающая ракета.

По словам генерального директора «Технологии» Андрея Силкина, предприятие славится трудовыми династиями. Дети сотрудников испытывают гордость за родителей и хотят трудиться ради развития страны.

«Из 2670 сотрудников предприятия около 800 трудятся на благо космической отрасли», — отметил Силкин.

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