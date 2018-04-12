Симферополь, 12 апреля, 2018, 15:31 — ИА Регнум. Новый терминал и все служебно-технические здания международного аэропорта «Симферополь» получили разрешение на ввод в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта России. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщил директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью аэропорта Игорь Лаптев.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Еще несколько месяцев назад На площадке строительства аэропорта кипела работа, теперь тут готовы принять пассажиров

«Мы уже получили заключение о соответствии всем требованиям техрегламентов и соответствии заявленному проекту. Новый аэровокзальный комплекс прошёл все необходимые проверки и официально готов к приёму и отправке первых пассажиров», — отметил специалист.

Напомним, новый терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров начали строить в мае 2016 года, а его фактическое возведение было завершено в декабре 2017-го. Аэрокомплекс готов к обслуживанию почти семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до десяти миллионов. В эксплуатацию также введут отремонтированную удлинённую в рамках ФЦП развития Крыма взлётно-посадочнаую полосу с новыми рулёжными дорожками.

Помимо этого симферопольский терминал является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечены за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля работу терминала протестировали несколько сотен волонтёров и журналистов. Приглашённые крымчане не просто участвовали в обычной экскурсии по терминалу, а проходили определённые испытания, чтобы помочь руководству воздушной гавани подготовиться к открытию и максимально учесть все пожелания пассажиров.

По словам руководства «Крымской волны», 16 апреля в 08:00 все рейсы переводятся из старого терминала в новый.