Калуга, 12 апреля, 2018, 15:23 — ИА Регнум. В Калужской области 12 апреля с рабочим визитом находится заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олег Бочкарёв.

Пресс-служба правительства Калужской области На совещании по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, совместно с губернатором Анатолием Артамоновым Бочкарев провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса.

К обсуждению были приглашены руководители региональных предприятий ОПК, а также представители АО «Российский экспертный центр», АНО «Агентство по технологическому развитию» и финансовых организаций.

Открывая заседание, Олег Бочкарев напомнил, с 2013 года президент России Владимир Путин ориентировал оборонно-промышленный комплекс страны на увеличение доли продукции гражданского назначения.

По словам заместителя председателя коллегии ВПК РФ, в настоящее время в связи с развитием импортозамещения данная задача приобретает все большую актуальность.

«Развитие промышленного производства в России — это стратегия безопасности нашего государства, — отметил Олег Бочкарев. — Мы делаем отличное оружие. Но сегодня стоит дополнительная задача — практически не снижая темпов военного производства, развивать промышленный сектор».

При этом Олег Бочкарев особо отметил, что в настоящее время в стране крайне высока востребованность, в том числе глобальными компаниями с госучастием, качественной продукции для технических и хозяйственных нужд. Он призвал участников совещания к диалогу, который способствовал бы более продуктивному и оперативному решению поставленной задачи.

Губернатор Анатолий Артамонов поддержал необходимость существенного увеличения в ОПК доли гражданской продукции. Для этого, по его мнению, предприятия должны решить «коренную проблему»: обеспечить условия для снижения ее себестоимости за счет оптимизации затрат на производство, а также отказаться от недостаточно востребованных площадей и оборудования.

Глава калужского региона предложил предприятиям кооперироваться для решения общих технических задач, а также создавать центры компетенций, которые выполняли бы заказы одновременно для нескольких заводов.

«Нам необходимо в пределах каждого региона научиться смело принимать неординарные решения. Тогда мы будем конкурентными», — резюмировал Анатолий Артамонов.

На совещании речь шла о мерах государственной поддержки диверсификации ОПК, продвижении гражданской продукции на внутреннем и внешнем рынках, обсуждались вопросы трансфера технологий и инвестиционной политики.