Санкт-Петербург, 12 апреля, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Бытовой уклад ненцев, издревле ведущих кочевой образ жизни, заинтересовал ученых из Санкт-Петербурга. О результатах проведенной ими экспедиции можно не только прочитать на специально созданном сайте. Теперь их можно увидеть: в Петербурге открывается фотовыставка, авторами которой стали этнографы.

Www.yamalexpedition.ru Занятия кочевого детского сада на Ямале, 2015 год

Из 537-тысячного населения Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) около 14 тысяч являются кочевниками — или, иначе, тундровиками. Точное количество оленеводов-частников неизвестно никому: ненцы живут автономно, не имея отношения к коллективному хозяйству.

Сотрудники петербургского Центра арктических и сибирских исследований Социологического института ФНИСЦ РАН первыми изучили особенности жизни частных ямальских оленеводов. На протяжении годового хозяйственного цикла 2015−2016 годов Александра Терехина и Александр Волковицкий прожили в одном чуме с ненецкой семьей и прошли с кочевниками весь маршрут общей длиной 500 км. Несмотря на то, что экспедиция завершилась два года назад, объемы полученной учеными информации до сих пор обрабатываются.

Своими научными выводами, наблюдениями и личными впечатлениями участники экспедиции делились в соцсетях и на собственном сайте. Популяризация науки была одной из целей экспедиции, ей нетрадиционно было дано броское название — «Настоящие люди» (дословный перевод самоназвания ненцев).

«Индустриальный Ямал заслонил собой вещи, которые мы изучаем, — считает научный сотрудник Центра арктических и сибирских исследований Социологического института ФНИСЦ РАН Александр Волковицкий. — Сегодня символом Ямала стала Сабетта (современный вахтовый поселок для работников завода «Ямал СПГ» с международным морским портом — прим. ИА REGNUM ). Мы же хотим показать людям ту часть российской Арктики, которую исконно представляют собой ненцы».

За экспедиционный год ученые сделали тысячи снимков бытовой жизни кочевой семьи. 50 лучших фотографий стали экспонатами выставки «Настоящие люди», которая открылась сегодня, 12 апреля, в Российском государственном музее Арктики и Антарктики в Петербурге.

Одной из самых важных частей экспедиции стал эксперимент по созданию кочевого детского сада. Александра Терехина, ученый-этнограф, сама вела занятия для разновозрастной группы детей нескольких ненецких семей во время объединенной летней стоянки.

Обычно дети тундровиков начинают свое обучение в семь лет, в «нулевом», подготовительном классе, которые специально созданы для них в школах-интернатах в нескольких северных регионах. Дошкольного образования дети оленеводов-частников не получают, поэтому к программе начальной школы оказываются не готовы. Ученые из Петербурга сделали попытку исправить эту ситуацию. Сегодня их опыт используется в департаменте образования ЯНАО, продолжая развитие кочевого образования в разных формах.

Проблема заключается в нехватке кадров. Как сообщил руководитель представительства ЯНАО в Петербурге Александр Палагин, округ занимается созданием системы подготовки педагогов-тундровиков, которые могли бы организовать отделения детсадов на стойбищах. Программы обучения уже существуют в петербургском Институте народов Севера, и студентами в основном являются коренные ямальцы.

«Мы решили не агитировать педагогов из европейской части России работать в тундре, а пошли по обратному пути: дали возможность молодым представителям коренных малочисленных народов поступить в институт, получить образование и вернуться домой специалистом, нужным сообществу», — добавил Александр Палагин.

Также он сообщил, что с этого учебного года в Институте Детства РГПУ им. Герцена открыта программа дополнительной подготовки преподавателей начальных классов. 15 педагогов из разных районов Ямала заочно получают еще одну специальность, основанную на этнокультурной специфике коренных народов Севера. Первый выпуск переподготовленных специалистов состоится в 2020 году.