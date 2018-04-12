Санкт-Петербург, 12 апреля, 2018, 15:06 — ИА Регнум. Передвижное поле стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга будет выкачено из чаши стадиона в период между матчами, намеченными на 18 апреля и 29 апреля. Об этом сообщили сегодня, 12 апреля, в аппарате вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

ИА REGNUM Поле стадиона «Санкт-Петербург»

После того, как поле окажется вне стадиона, его подключат к инженерным системам внешнего периметра, протестируют их и закатят поле обратно. В следующий раз поле выкатят в середине мая и оставят на открытом воздухе, под естественным солнечным освещением, на месячный срок, в преддверие начала Чемпионата мира по футболу.

Это необходимо для того, чтобы травяной газон на поле полностью соответствовал высоким требованиям FIFA.

Сегодня, 12 апреля на «Санкт-Петербург Арене» вице-премьеру правительства РФ Аркадию Дворковичу показали чашу стадиона, выкатное поле и единый центр управления стадионом.

Как известно, для освобождения площадки, изначально предназначенной для размещения выкатного поля, пришлось демонтировать размещенный на ней перед прошлогодним Кубком конфедераций медиа-городок.

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Напомним, поле стадиона уже пережило одну замену газона, поскольку нормальный рост травы оказался невозможен из-за отсутствия естественного света в чаше стадиона.

Предстоящим летом стадион на Крестовском острове примет семь игр Чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе один полуфинал и матч за 3-е место.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти Санкт-Петербурга и футбольный клуб «Зенит» подписали концессионное соглашение в отношении нового стадиона на Крестовском острове. «Зенит» получил право эксплуатировать стадион для проведения футбольных матчей и иных спортивных мероприятий в течение 49 лет. Арендная плата составит 1 рубль в год.