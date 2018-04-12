Абакан, 12 апреля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Судя по всему, долгожданная весна принесла Хакасии не только тепло, но и непролазную грязь. Сегодня, 12 апреля, местные массмедиа распространили информацию о том, что в деревне Чапаево Усть-Абаканского района машины не могут проехать по дорогам, так как вязнут в грязи.

Скриншот с сайта Сtv7.ru В грязи увязла машина скорой помощи, медики спешили к пациентке

11 апреля жалоба на деревенские дороги с фотографиями увязнувших в грязи машин появилась на страницах паблика «Инцидент Абакан» в соцсети «Вконтакте».

Скриншот со страницы группы «Инцидент Абакан». Vk.com Машины вязнут в непролазной грязи

А 10 апреля портал «Юг Сибири» сообщил о том, что на просёлочных дорогах Хакасии вязнут и машины скорой помощи. Медики спешили на вызов к пожилой жительнице Чапаево с подозрением на инсульт. Но машина завязла в грязи и простояла больше часа. На помощь пришёл местный житель. На тракторе он добуксировал скорую до дома пациентки, а потом уже с пациенткой — назад, до нормальной дороги.

Скриншот с сайта Сtv7.ru В грязи увязла машина скорой помощи, медики спешили к пациентке

«И этот случай в Чапаево — не единичный. Машинам скорой помощи здесь самим нужна скорая дорожная помощь», — утверждают хакасские журналисты.

Как сообщил ИА REGNUM депутат горсовета Черногорска Дмитрий Буреев, в Хакасии весной выявились большие проблемы с состоянием дорог, повсюду — непролазная грязь. Он утверждает, что в таких условиях оказались около 200 тысяч человек в Абакане, Усть-Абакане, Черногорске, Саяногорске, в пригородных посёлках и сёлах (население Хакасии — порядка 530 тысяч человек, прим. ИА REGNUM ).

«Всё случилось после сильнейшего снегопада на 1 апреля. Выпала двухмесячная норма снега. А затем температура выросла до 10—12 градусов. Снег растаял, а земля ещё не оттаяла, и вся вода либо осталась на дорогах, либо стала стекать в низины. Отсюда — большие проблемы с талыми и склоновыми водами. В районах — переливы на дорогах, размытые дамбы, подтопления. А когда 2 апреля, в понедельник, люди начали массово пользоваться личным транспортом, всё это месиво быстро превратилось в ужасную непролазную грязь».

Дмитрий Буреев подчеркнул, что сейчас в населённых пунктах в Усть-Абаканском районе (деревня Чапаево, посёлок Расцвет и село Зелёное) дороги восстановлены после личного указания главы Хакасии Виктора Зимина. В Абакане (в частном секторе) соответствующие работы ведутся по указанию мэра Николая Булакина.

А вот деревню Сапогово власти проигнорировали. В итоге в ситуацию пришлось вмешаться депутатам. И, по сообщению Дмитрия Буреева, дороги в деревне начали отсыпать 12 апреля примерно в 16:00 по местному времени.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в пресс-службу правительства Хакасии. Там порекомендовали обратиться в республиканский минтранс.

В свою очередь, в минтрансе Хакасии ИА REGNUM сообщили, что завершается первый этап работ по обеспечению проезда в поселениях Усть-Абаканского района. 12 апреля ход работ проинспектировал заместитель главы республики Андрей Новосёлов.

По словам заместителя министра транспорта Сергея Жулева, ежедневно в работах на улицах посёлка Расцвет задействовано 14 единиц спецтехники, подрядные организации «справились со своей задачей в самый короткий срок».

По состоянию на 11 апреля в посёлке Расцвет полностью выполнены работы на улицах Садовая и 8-е марта, завершаются работы на ул. Юбилейная, всего в посёлке было отсыпано 2,46 км улиц.

В деревне Чапаево Калининского сельсовета завершены работы в переулке Спортивном и на ул. Мира, на ул. Молодёжной объём работ выполнен наполовину, всего — 1,85 км улиц. В селе Зелёное на ул. Яблоневой и пр. Северном выполнены работы на 100%, в проезде Южный — на стадии завершения, итого — 0,98 км. Всего привлечено 47 единиц спецтехники.

«Поставленная главой Хакасии задача выполнена качественно и в кратчайшие сроки. Но сложные погодные условия помогли выявить новые проблемные места, где требуется обеспечить жителей поселений нормальными дорогами. Вся информация в ближайшее время будет систематизирована, подготовлен план по строительству и определена очередность работ. Сроки установим самые сжатые, но это будет не в режиме ЧС, так как для строительства дорог тоже нужны оптимальные погодные условия», — прокомментировал министр транспорта Хакасии Олег Тропин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в настоящее время Хакасия борется с талыми водами. Число пострадавших от паводка в регионе превысило 500 человек. В связи с подтоплением приусадебных участков и дворов в Хакасии с 28 марта действует режим ЧС.

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