Ярославль, 12 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. За право быть региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами борются московская «Хартия» и объединившиеся ярославские компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Спецтехуборка», которое является участником конкурса.

City-yaroslavl.ru Мусорная площадка

«Спецтехуборка» — компания, объединившая несколько крупных ярославских операторов по обращению с отходами, связанных с управляющими компаниями Ярославля. 12 апреля прошел первый этап конкурса по выбору регионального оператора. Как выяснилось, в ней приняли участие две компании. Основными критериям выбора являются цена (преимущество отдается предложившим более низкую цену) и количество сотрудников (наоборот).

ООО «Хартия» заявило 435 сотрудников и цену в 15,8 млрд рублей. ООО «Спецтехуборка» — 500 сотрудников, приведенная цена услуг — 15,4 млрд. Итоги конкурса должны быть подведены в течение 10 дней после вскрытия конвертов.