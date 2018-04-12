Санкт-Петербург, 12 апреля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений постановление Калининского районного суда Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, обвиняемого в организации взрыва в супермаркете «Перекрёсток» в конце декабря 2017 года. Об этом сообщила 12 апреля пресс-служба горсуда

Nac.gov.ru На месте взрыва в «Перекрёстке»

Ранее арест Дмитрия Лукьяненко был продлен судом сроком на 2 месяца 27 суток, до 25 мая 2018 года. Обвиняемый находится в СИЗО-1 («Кресты-2»).

Адвокаты просили суд избрать меру в виде домашнего ареста или подписки о невыезде, но суд не нашел оснований для смягчения меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 150 граммов в тротиловом эквиваленте произошёл 27 декабря 2017 года в торговом зале магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате взрыва пострадали 18 человек, 11 из них были госпитализированы, а позже выписаны из больниц.

30 декабря подозреваемый в организации взрыва был задержан сотрудниками ФСБ и помещен под стражу. Ему предъявлено обвинение в совершении теракта (часть 2 статьи 205 УК РФ). В ходе допросов он назвал мотивом преступления ненависть к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал. Место, где проходили тренинги, находится вблизи супермаркета «Перекрёсток». Злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.