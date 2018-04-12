Ярославль, 12 апреля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Национальный комитет Международного совета по охране памятников (ИКОМОС) получил письмо из правительства Ярославской области, в котором говорится о запрете строительства колеса обозрения в Ярославле. Письмо подписано заместителем председателя правительства Ярославской области Романом Колесовым сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эскиз колеса обозрения в Ярославле

ИКОМОС запрашивал информацию у министерства культуры России, министерство запросило информацию у регионального правительства. Как пишет Роман Колесов, департамент охраны объектов культурного наследия провел проверку и выяснил, что строительство 65-метрового колеса обозрения в парке «1000-летия Ярославля» нарушает регламенты зоны охраняемого природного ландшафта.

В этой зоне запрещено строительство капитальных объектов высотой более 10 метров. Но колесо обозрения не является капитальным строением, как заявляла ранее мэрия Ярославля. Для не капитальных объектов эта норма еще строже — высотой до 3 метров. Получается, что стройка превышает этот параметр более чем в 20 раз.

«В настоящее время департаментом охраны объектов культурного наследия Ярославской области направлены в адрес департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля и арендатору земельного участка ООО «Триколор Т» предостережения о недопустимости нарушения законодательства в области охраны объектов культурного наследия с требованием принять меры по обеспечению охранных требований», — говорится в письме заместителя председателя правительства Ярославской области Романа Колесова в министерство культуры.

Отметим, что требование регионального органа власти и мэрия Ярославля, и арендатор явно игнорируют. Строительство колеса обозрения продолжается, а директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов недавно заявил, что колесо начнет работу в последнюю субботу мая.