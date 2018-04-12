Новосибирск, 12 апреля, 2018, 13:10 — ИА Регнум. Новосибирск требует нового развития, считает временно исполняющий обязанности Новосибирской области Андрей Травников. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, Травников заявил во время рабочей поездки на научно-производственное объединение «Элсиб» 12 апреля.

Анна Алябьева ИА REGNUM Андрей Травников на новосибирском предприятии «Элсиб»

«Несмотря на то, что я здесь всего полгода, я очень активно знакомлюсь и уже очень много знаю и о Новосибирской области, и о Новосибирске. Новосибирск мне очень нравится. Хотя, конечно, город требует нового развития, более быстрого, и наведения порядка. Но не только наведения порядка, но и развития улично-дорожной сети. Я вижу, что серьёзная проблема с общественным транспортом. Его нужно поднимать, развивать, обновлять парк, развивать маршрутную сеть, наводить порядок с организацией движения по маршрутам. Потому, безусловно, работы много, но и потенциал у города очень хороший. Я уж не говорю про бытовые вещи. В целом мне город очень нравится и я с удовольствием живу и работаю», — сказал Травников отвечая на вопрос сотрудников «Элсиба» о том, нравится ли ему город.

Отметим, что врио губернатора побывал на производстве электротехнической продукции НПО «Элсиб». Травников обсудил с сотрудниками предприятия потенциал НПО «Элсиб».

"На всех площадках, во всех переговорах, мы заявляем о потенциале новосибирских предприятий, в том числе и «Элсиба», — отметил Андрей Травников, подчеркнув, что задача региональной власти состоит в том, чтобы создавать условия для развития предприятий.

Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области 6 октября 2017 года, после того как Владимир Городецкий был отправлен в отставку.

Читайте также: Путин отправил в отставку главу Новосибирской области. Регион «выдохнул»

Научно-производственное образование «Элсиб» ПАО — одно из ключевых промышленных предприятий Новосибирской области и ведущий производитель крупного электротехнического оборудования в Сибири и на Дальнем Востоке. Около 25% произведённой здесь продукции идёт на экспорт в страны СНГ и Ближнего Востока, Китай, Индию. В 20 107 году в бюджетную систему и в государственные внебюджетные фонды предприятием было перечислено около 486,7 млн рублей налоговых платежей и сборов.

Читайте также: «Беда в районах»: новосибирцы пожаловались на отсутствие автобусов и школ