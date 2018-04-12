Ростов-на-Дону, 12 апреля, 2018, 12:24 — ИА Регнум. Строительством очередных жилых комплексов в Ростове-на-Дону, несмотря на их обилие, заинтересовалась японская компания «Юника». Об этом шла речь на встрече сити-менеджера города-миллионника Виталия Кушнарёва с президентом компании Исодзаки Мотохико, сообщает ИА REGNUM.

ИА REGNUM Город глазами детей

Предполагается, что более конкретные перспективы сотрудничества стороны обсудят в ходе второй встречи, которая намечена на осень 2018 года. В частности, японская делегация планирует освоить в Ростове-на-Дону сферу комплексного жилищного строительства.

Отмечается, что японская компания вышла на российский рынок в 2014 году и успела зарекомендовать себя надежным партнёром. Отличительная черта японцев в том, что в своих проектах они учитывают нюансы застраиваемой территории, бережно относятся к объектам культурно-исторического наследия. Пример их деятельности можно увидеть в Ижевске, Перми и Нижнем Новгороде, где «Юника» реализовала свои проекты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ростовской администрации Виталий Кушнарёв ещё в мае 2017 года заявлял о том, что он ярый противник точечной застройки. Но вместе с тем полностью отказываться от строительства одиночных домов чиновники не будут.

«В этом плане позиция администрации остается неизменной. Разрешение будет выдаваться только при соблюдении всех нормативов», — заявил тогда ростовский градоначальник.

Но ситуация со строительством высоток в городе-миллионнике как была, так и осталась: многоэтажные здания растут как грибы, а соответствующей инфраструктуры (детских садов, школ, поликлиник) по-прежнему нет. Один из громких примеров — возведение многоэтажки на площади Ленина. Процесс вызвал общественный резонанс, а потому продолжается судебная тяжба между застройщиком и администрацией, и работы на котловане пока не начаты.

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Кроме того, жители Западного микрорайона попытались обратить внимание городских властей на проблему точечных застроек. В непосредственной близости от детского сада и домов, относящихся к старому фонду, предприниматель возводит многоэтажный жилой дом высотой в 24 этажа. Но на то, что дошколята будут гулять в непосредственной близости от стройки, видимо, никого не волнует. Как не волнует и то, что пожарная машина не сможет заехать на территорию детского сада в случае ЧП именно из-за ограждения.

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