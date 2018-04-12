Киев, 13 апреля, 2018, 02:29 — ИА Регнум. В сфере образования Украины — еще одно нововведение, чья русофобия по накалу уступает только его геноцидному потенциалу. Эксперименты над украинским народом майдан продолжает в виде изменений в школьной программе по зарубежной литературе. Министерство образований отрекомендовало новый курс как демократичный, составленный с учетом пожеланий школьников и родителей. Чем же пополнится школьная программа и чего ее лишают, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Образование на Украине встало на путь прогресса

В перечень значимых для истории мировой литературы теперь входят Стивен Кинг, Паоло Коэльо, Боб Дилан и Светлана Алексиевич, свои симпатии выразили и взрослые, отметив популярных 20 лет назад авторов типа Павича, Маркеса и Кундеры. Не присутствуют в списке Пушкин и Лермонтов, «Анна Каренина» исключена из числа обязательных для прочтения книг, да и вообще потери списка преимущественно относятся к литературе русской. Борьба с которой и стала главной целью обновления программы, и то, что полностью русская литература не исключена, это только подтверждает, потому что теперь ее придется читать исключительно в украинском переводе. Ахматовское «Дал Ты мне молодость трудную» отныне зазвучит по-новому — «Дав мені юнь ти сутужную», да и знаменитый роман Ильфа и Петрова пойдет под названием «Золоте теля». А поскольку литература — это не примерная ориентация в списке того, чего бы можно почитать, а искусство владения словом и глубокое понимание языка, то становится понятно, чем так насолили майдану русские классики.

Цель хунты — подготовить из населения страны будущих гастарбайтеров четко укладывается в слив школьного курса как литературы, так и естественных наук, сплетенных в один предмет (ибо «да зачем детям эта физика»). Осталось только не забыть из книжного списка убрать Оруэлла, а то мало ли о чем начнут догадываться школьники при чтении «Скотного двора».

Читайте подробности: Коэльо вместо Толстого. Майдан победил школьную литературу

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