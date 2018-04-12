Ярославль, 12 апреля, 2018, 11:47 — ИА Регнум. Пончиковая Стаса Костюшкина не будет работать в Ярославле. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Страница в Facebook Елены Богдановой Пончиковая на улице Кирова

Стеклянный вагончик друга мэра Ярославля Стаса Костюшкина увезли с улицы Кирова в начале марта. В мэрии города тогда пояснили, что у пончиковой закончился срок аренды. Ее переместили на Даманский остров, где она находилась в ожидании нового места для работы.

В качестве вариантов предлагали проспект Ленина, один из парков города или тот же Даманский остров

«Пончиковая больше не будет работать в Ярославле. Мы предлагали разные варианты, но Стас Костюшкин решил, что ему невыгодно работать в нашем городе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Алексей Торопов.

А вот шале с улицы Кирова никуда не денутся. У них договор заключен до окончания года.