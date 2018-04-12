Новосибирск, 12 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В левобережной части Новосибирска появится ещё одна линия метрополитена — Кировская. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 12 апреля, во время визита на научно-производственное объединение «Элсиб» ПАО заявил временно исполняющий обязанности Новосибирской области Андрей Травников.

Новосибирский метрополитен

«Это не слухи, это стратегические перспективы и по схеме развития метрополитена Новосибирска предусмотрено развитие сети метро на левом берегу в Кировском районе: это продление Ленинской линии и строительство параллельно Оби Кировской линии», — рассказал Травников.

Глава региона уточнил, что эта перспектива более долгая, чем, например, другие этапы развития Новосибирского метрополитена.

«На первом этапе у нас достройка Дзержинской линии, потому что там, во-первых, проектно-сметная документация полностью разработана, а во-вторых, у нас там есть проблемы — последние перегоны однотонельные и не позволяют полностью использовать способности метро. Второй этап — это достройка Ленинской линии на левом берегу, начиная от Карла Маркса. Ну и третий этап — это строительство Кировской линии. Это перспектива примерно 2025−2030 годов», — отметил он.

ИА REGNUM ранее сообщало, что 18 января 2018 года начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло говорил, что на проектирование и строительство ещё одной станции метро в Новосибирске потребуется около 2 млрд рублей. Новосибирские власти рассчитывали, что станция «Спортивная» (именно такое название планировалось ей дать) получит федеральное финансирование, если город станет местом проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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Интересно, что станция метро «Спортивная» была предусмотрена первоначальным проектом развития Новосибирского метрополитена. От её строительства отказались для экономии средств.

Отметим, что Новосибирский метрополитен был введён в эксплуатацию в декабре 1985 года. Новосибирская подземка сейчас состоит из двух веток и 13 станций. Тринадцатая станция — «Золотая Нива» — введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.

Согласно постановлению совета министров СССР от 30 марта 1981 года, Новосибметропроектом разработана и утверждена правительством генеральная схема развития Новосибирского метрополитена. Согласно этой схеме, новосибирская подземка должна состоять из пяти линий общей протяженностью 91,4 км. Среди них значатся две существующие сегодня линии: Ленинская и Дзержинская, а также Первомайская, Октябрьская и Кировская.