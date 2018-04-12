Салехард, 13 апреля, 2018, 01:14 — ИА Регнум. Износ водного транспорта становится серьезной проблемой для Ямало-Ненецкого автономного округа: он уже превышает 80% при том, что спрос на пассажирские перевозки высок, а за 150 суток навигации к отдаленных населенным пунктам в рамках северного завоза поступает около 1,5 млн тонн грузов. О вариантах реновации, которые сейчас лично изучает губернатор округа Дмитрий Кобылкин, пишет корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Делегация ЯНАО на Онежском судостроительном заводе в Карелии

«Для нашего арктического флота мы будем заказывать современные и безопасные пассажирские суда класса река — море, загрузив российские верфи на десять лет точно», — сообщил губернатор.

Среди возможных замен изношенных судов рассматриваются «Рассвет 120Р», «Луч», «Валдай 45Р» и «Вояж 85МТ», разработанный специально под особенности рек Сибири и Севера. Во время визита Кобылкина на производство «Онежского судостроительно-судоремонтного завода» в Петрозаводске также был представлен экспериментальный проект экраноплана «Орион», который отличается от судов на воздушной подушке наличием крыльев, позволяющих ему развивать скорость более 200 км в час. Этот проект относится еще к советскому времени, однако вернулись к нему в 2010-м — и уже сейчас несколько «Орионов» ушли по заказам в Иран, а производители анонсировали создание арктической версии экраноплана.

Какие еще площадки и чем способны помочь Северу в решении насущной задачи обновления флота, читайте в статье: Флот безнадежно устарел — кто спасет Ямал?

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