Калуга, 12 апреля, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Необходимо поддержать идею передать финансирование дорогостоящих препаратов для лечения орфанных заболеваний на федеральный уровень, считает министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM выступление премьер-министра Дмитрия Медведева в Госдуме РФ, он отметил, что обеспечение граждан такими препаратами является финансово затратным для регионального бюджета.

Admoblkaluga.ru Константин Баранов

«Если на федеральном уровне будет решен вопрос о централизации закупок для всех субъектов Российской Федерации или о возможности софинансирования расходов из федерального бюджета, регионам будет намного легче», — отметил Константин Баранов.

Он считает, что перечень лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения должен быть единым для всех категорий льготников — и для федеральных, и для региональных. Помимо этого было бы правильно законодательно закрепить право отдельных категорий граждан на пользование льготами в рамках одной программы.

«В настоящее время нередко получается так, что, пользуясь правом на отказ от набора социальных услуг в пользу ежемесячной денежной компенсации, отдельные граждане одновременно получают лекарства за счет средств регионального бюджета. А это уже двойная финансовая нагрузка на бюджет. Выходит, один человек получает льготу дважды — в материальном и в натуральном виде», — сказал Константин Баранов.

Между тем, в 2017 году лекарственными препаратами было обеспечено 18 тыс. 808 жителей Калужской области, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение. Общая стоимость закупленных лекарств 355,5 млн рублей. Около 46 тыс. человек получили лекарства в рамках программы государственных гарантий из бюджета области на сумму 679,9 млн рублей. Из них 56 больных орфанными заболеваниями — на сумму 139,599 млн рублей. За счёт средств Минздрава РФ на сумму 390,7 млн рублей лекарства получил 891 житель Калужской области с заболеваниями, включенными в перечень высокозатратных нозологий.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, выступая с отчётом перед депутатами Госдумы, председатель правительства Дмитрий Медведев отметил, что список препаратов жизненно необходимых лекарств расширяется.

«Продолжаем регулировать этот рынок, что позволяет следить за ценами на рынке лекарств. Цены не только не выросли, но немножко уменьшились. Правительство продолжит оказывать помощь регионам. По орфанным препаратам нужно будет правительству посмотреть на тему под несколько иным углом, может, передать финансирование дорогостоящих препаратов на федеральный уровень», — подчеркнул Дмитрий Медведев.