День космонавтики на Урале: «От Большого взрыва – к великому прорыву!»
Екатеринбург, 12 апреля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга на Плотинке прошёл праздничный концерт, приуроченный ко Дню космонавтики. На мероприятии присутствуют тысячи жителей города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В полдень 12 апреля также состоялся традиционный запуск 12 ракет, которые своими руками изготавливают школьники, которые посещают авиамодельные кружки домов творчества. Также проводится конкурс рисунков мелом «Рисуем космос — 2018». В состязании принимают участие команды из нескольких человек.
Также ко Дню космонавтики будут открыты тематические выставки. В историческом сквере разместиласьвыставка авиамоделей из музея «Крылатая гвардия», а в Екатеринбургском планетарии с 18:00 по местному времени откроется выставка «Наш Гагарин». В «Екатеринбургском музее изобразительных искусств» 13 апреля откроется выставка — «Космос наш!», на которой будет представлено более ста живописных, графических и декоративных работ.
В бывшем Музее советского быта «Сделано в СССР» на Сакко и Ванцетти, 40 в полдень 14 апреля откроется сразу две выставки:"Космическая слава Свердловска» и «В глубинах Вселенной». Помимо этого там же будут проведены лекции об освоении космоса и устройстве Вселенной, а также состоятся просмотры тематических фильмов, а праздничная программа называется «От Большого взрыва — к великому прорыву!».
Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на Плотинке традиционная акция «12 апреля — 12 часов — 12 залпов» проходит уже несколько лет. Ранее её проводили своими силами общественники, но начиная с 2016 года акция поддерживается на городском и областном уровне. Помимо залпов, 12 апреля проводится концерт в Историческом сквере города на котором как правило выступают детские танцевальные и песенные коллективы. Организуются выставки, аттракционы и конкурсы, различные квесты и спортивные игры для детей.