Екатеринбург, 12 апреля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. В центре Екатеринбурга на Плотинке прошёл праздничный концерт, приуроченный ко Дню космонавтики. На мероприятии присутствуют тысячи жителей города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев Состоялся концерт

Андрей Алексеев На праздничные мероприятия пришли тысячи горожан

В полдень 12 апреля также состоялся традиционный запуск 12 ракет, которые своими руками изготавливают школьники, которые посещают авиамодельные кружки домов творчества. Также проводится конкурс рисунков мелом «Рисуем космос — 2018». В состязании принимают участие команды из нескольких человек.

Александр Кардаполов Школьники разбились на команды

Также ко Дню космонавтики будут открыты тематические выставки. В историческом сквере разместиласьвыставка авиамоделей из музея «Крылатая гвардия», а в Екатеринбургском планетарии с 18:00 по местному времени откроется выставка «Наш Гагарин». В «Екатеринбургском музее изобразительных искусств» 13 апреля откроется выставка — «Космос наш!», на которой будет представлено более ста живописных, графических и декоративных работ.

В бывшем Музее советского быта «Сделано в СССР» на Сакко и Ванцетти, 40 в полдень 14 апреля откроется сразу две выставки:"Космическая слава Свердловска» и «В глубинах Вселенной». Помимо этого там же будут проведены лекции об освоении космоса и устройстве Вселенной, а также состоятся просмотры тематических фильмов, а праздничная программа называется «От Большого взрыва — к великому прорыву!».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге на Плотинке традиционная акция «12 апреля — 12 часов — 12 залпов» проходит уже несколько лет. Ранее её проводили своими силами общественники, но начиная с 2016 года акция поддерживается на городском и областном уровне. Помимо залпов, 12 апреля проводится концерт в Историческом сквере города на котором как правило выступают детские танцевальные и песенные коллективы. Организуются выставки, аттракционы и конкурсы, различные квесты и спортивные игры для детей.