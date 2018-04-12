Москва, 12 апреля, 2018, 11:05 — ИА Регнум. Закон, отменяющий налогообложение денежных выплат для семей с детьми, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.

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По предложению президента РФ Владимира Путина, с 1 января 2018 года семьи, в которых появился первый или второй ребенок, должны получать дополнительные выплаты. В 2018 году средний размер таких выплат составит 10,5 тыс. рублей. Родители смогут получать их до тех пор, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

По новым нормам, теперь с таких выплат семьям не придется платить налог на доход физических лиц за рождение или усыновление первого и второго ребенка. Нововведение также затронет и ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.