Барнаул, 12 апреля, 2018, 11:03 — ИА Регнум. Барнаульские торговые центры «Первомайский», «Гулливер» и «Район», а также бийский «Воскресенье» пополнили общероссийский чёрный список нарушителей противопожарной безопасности, обнародованный надзорными органами по итогам массовых проверок. Как сообщает сегодня, 12 апреля, ГТРК «Алтай» со ссылкой на региональную прокуратуру, выявленные нарушения настолько серьёзны, что поставлен вопрос о временном закрытии вышеуказанных заведений.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Например, в «Гулливере» при проверке не работала пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод, система оповещения и управления эвакуации людей в случае пожара. Интересно, что на 15-м этаже располагается кабинет и склад, тогда как в проекте были показаны только 14 эксплуатируемых этажей, пояснил начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в социальной сфере краевой прокуратуры Руслан Усвят. По его словам, соответствующие документы о закрытии «Гулливера» уже направлены в суд.

Проверка градостроительной документации торговых центров выявила и другие несоответствия. К примеру, на первом этаже торгового центра «Первомайский» по документам должна быть парковка, а на самом деле ведётся торговля.

«Если мы поймём, что были допущены какие-то нарушения при приёмке зданий, то это будет поводом для доследственной проверки и направления материалов в следственный комитет для оценки на предмет наличия состава преступления», — подчеркнул заместитель прокурора Алтайского края Сергей Голиков.

Как известно, ТЦ «Первомайский» был построен 5 лет назад на месте бывшего кинотеатра с одноименным названием. После озвученного прокуратурой напрашивается вопрос: что мешало провести проверку раньше и кто допустил его приёмку?

Всего на Алтае проверено уже более 320 учреждений.

Напомним, ранее прокурорские работники выявили серьёзные нарушения в нескольких торговых центрах Горно-Алтайска (Республика Алтай). В суд направлены заявления о приостановлении деятельности торговых центров «Ткацкий-2», «Разноторг» и ночного клуба «Кедр». Также надзорные органы не устроила деятельность кинотеатра «Планета кино» в ТЦ «Панорама».