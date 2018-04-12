Ярославль, 12 апреля, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Кузьмин нарушил законодательство о коррупции, внеся поправку в решение муниципалитета, исключающую места конкурентов по рекламному бизнесу из схемы размещения рекламы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

Дмитрий Кузьмин (справа) получает мандат из рук мэра Владимира Слепцова

11 апреля состоялось заседание комиссии муниципалитета города Ярославля по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими муниципальные должности. На нем было рассмотрено представление прокуратуры Ярославля о нарушении антикоррупционного законодательства Кузьминым.

В прокуратуру пожаловался конкурент Кузьмина по рекламному бизнесу Александр Кубасов. Прокуратура провела проверку, которая установила, что депутат использовал свои полномочия в интересах своего бизнеса. В 2017 году мэрия внесла в муниципалитет проект решения, в котором в схему размещения наружной рекламы вносились новые места. Дмитрий Кузьмин подготовил поправку и убедил коллег исключить ряд рекламных мест из схемы.

«В рамках проверки установлено, что все исключаемые поправкой Кузьмина Д.Е. рекламные конструкции размещаются на частной территории, указанные места были включены в проект решения на основании заявок конкурентных депутату, предпринимателю Кузьмину Д.Е., а также организациям, в которых Кузьмин Д.Е. является директором или учредителем, участников рекламного рынка г. Ярославля, а именно рекламного агентства «Дрим», ИП Кубасов, ООО «Апекс-энерго», — говорится в представлении прокуратуры Ярославля.

Сам Дмитрий Кузьмин на заседании факт нарушения не отрицал. Он пояснил, что не знал, чьи именно места он предлагает исключить из схемы, и что не имел никакого злого умысла. А о том, что в этом случае необходимо было заявить в комиссию о конфликте интересов, он не подумал. Эти объяснения депутаты не посчитали уважительными. Члены комиссии согласились с прокуратурой в том, что их коллега нарушил антикоррупционное законодетельство, причем сделал это умышленно и без уважительной причины. За такое решение проголосовало 6 депутатов, 1 — против.

Нарушение антикоррупционного законодательства депутатом может привести к лишению полномочий. Такая же процедура в предыдущем созыве муниципалитета была применена по отношению к его председателю Павлу Зарубину, не указавшему в декларации о доходах гараж своего умершего отца, которым он мог, по мнению прокуратуры, пользоваться. За это Зарубин был лишен полномочий.

Однако не исключено, что ущемление конкурентов депутаты посчитают менее тяжелым нарушением, чем ошибка в декларации, и Дмитрия Кузьмина простят. Кузьмина считают членом «команды мэра» Владимира Слепцова.

Решение о лишении полномочий принимает сам муниципалитет. Проект решения будет готовить комиссия по законодательству, которую возглавляет депутат Олег Ненилин, избранный по тому же округу от «Единой России» (как и Кузьмин). Ненилин склонен рекламщика простить.

«Я буду настаивать на том, чтобы поставить Кузьмину на вид и предупредить о недопущении антикоррупционного законодательства впредь», — сказал депутат Олег Ненилин корреспонденту ИА REGNUM.

Смягчающим обстоятельством Олег Ненилин считает некачественную работу мэрии Ярославля. Решение принималось в спешке. Проект был внесен мэрией в день рассмотрения на комиссию и принят муниципалитетом на следующий день. Времени на осознание противоправности своих действий у Кузьмина почти не было, полагает Ненилин.

Кроме того, депутат предлагает устранить последствия антикоррупционного проступка коллеги — рассмотреть вопрос вновь и включить в схему размещения рекламы конструкции конкурентов Кузьмина. Неизвестно, удастся ли это сделать — полномочия в сфере наружной рекламы с 2018 года перешли на уровень региона.