Ярославль, 12 апреля, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Ярославцы не поверили официальной информации правительства Ярославской области о том, что оставшийся срок службы полигона «Скоково» составит 20 лет и провели самостоятельные расчеты. Результаты существенно отличаются от приведенных чиновниками цифр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Брифинг в правительстве Ярославской области

«На протяжении многих лет мы слышали, как наши чиновники жаловались на критическую ситуацию с полигонами, а тут — раз, и целых 20 лет. Мы провели расследование, и обнаружили, что нас обманули минимум на 15 лет. Оставшийся срок эксплуатации «Скоково» в лучшем случае — 4 года. Не зря в Региональной программе «Развитие комплексной системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Ярославской области» на 2016 — 2018 годы (Постановление Правительства Ярославской области от 30 декабря 2016 года N 1381-п) указано, что потенциальная эксплуатация данного полигона возможна лишь до 2025 года», — указывают представители движения против ввоза в Ярославль московского мусора.

Как пояснила один из организаторов движения Анна Головина, сделанные расчеты базируются на той самой территориальной схеме от 2016 года.

Кроме того, авторы отмечают, что захораниваемый годовой объем отходов для «Скоково» — 330 тыс. тонн. Он увеличивается в 1,62 раза соглашением с Москвой.

С учетом того, что ярославская свалка не оборудована системой сбора газа, образующегося при гниении отходов, можно предположить, что, увеличивая количество захораниваемых отходов почти в два раза, увеличиваются и выбросы свалочного газа в такое же количество раз. Как следствие — увеличение загрязнения атмосферы на 165%.

11 апреля на брифинге представители СМИ задали чиновникам вопрос, который волнует всех ярославцев:

«В Ярославской области очень остро стоит проблема онкологии. 39 тысяч человек каждый год заболевает, с каждым годом эта цифра вырастает на 10 тысяч, через 10 лет у нас будет уже 60 тысяч онкологических больных. Это целый город! У нас катастрофическая ситуация с онкологией. Здесь и воздух, и вода, и мусор. Я хочу, чтобы вы эту ситуацию тоже знали. Считаете ли вы приемлемым, учитывая эту сложную ситуацию, свозить к нам московский мусор?», — спросила главный редактор радиостанции «Эхо Москвы — Ярославль» Людмила Шабуева.

Развернутого ответа так и не прозвучало. Вице-премьер регионального правительства Роман Колесов еще раз заверил журналистов, что размещение такого объема московских отходов в «Скоково» «не повлечет за собой ухудшения экологической ситуации». На чем основывается это заявление — непонятно.

Еще более странную речь выдал заместитель губернатора Андрей Шабалин. Он сообщил, что приведенная статистика по онкологии, «конечно, плачевная и не должна дальше продолжать расти». Но прямой связи с мусором он тут не увидел, а затем и вовсе зачем-то пустился в пространные рассуждения о том, что «речь идет о работе достаточно большого количества предприятий, которые нельзя остановить, иначе область потеряет рабочие места».

Таким образом, пока уровень аргументации и проработка важнейшего для области и Ярославля вопроса региональным правительством, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Между тем ярославцы продолжают готовиться к митингу, который состоится 18 апреля.