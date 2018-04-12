Псков, 12 апреля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Световая инсталляция «Россия начинается здесь» на набережной реки Великой в Пскове у стен Кремля находится в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля». Об этом ИА REGNUM сообщила исполняющая обязанности председателя государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева.

Максим Быков Масштаб «временной» инсталляции у стен Псковского кремля

Границы зон охраны и режимы использования земель в этих границах, в том числе касающиеся строительства зданий и сооружений на этой территории, утверждены постановлением Псковского областного собрания депутатов №674 от 26 декабря 2013 года.

«Согласно установленным режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля» допускается размещение временных строений, сооружений на время проведения публичных мероприятий. На обращение ГАУК ПО «Театрально-концертная дирекция» комитетом была высказана позиция о возможности временной установки данной инсталляции на период проведения фестиваля им. С.Д. Довлатова «Заповедник», — сообщила Елена Яковлева.

ИА REGNUM напоминает, что второй фестиваль имени Сергея Довлатова «Заповедник», во время открытия которого на набережной реки Великой в Пскове появилась надпись «Россия начинается здесь», проходил с 23 по 25 сентября 2016 года. То есть, чтобы не нарушать областное законодательство, власти псковской области должны были демонтировать надпись, являющейся временным сооружением, сразу же по завершению фестиваля. Однако этого сделано не было, конструкция простояла до апреля 2018 года. Более того, бывший губернатор Псковской области Андрей Турчак публично заявил, что инсталляция «навсегда закрепляется на набережной реки Великой».

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Демонтировали конструкцию только в апреле 2018 года и не в целях исполнения законодательства, а чтобы защитить массивные буквы от разлива реки Великой в период весеннего половодья. При этом власти Пскова заявили, что вернут отреставрированную надпись на прежнее место после того, как Великая вернётся в свои берега. А это значит, нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия вновь продолжится.

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В государственном комитете Псковской области по охране объектов культурного наследия ИА REGNUM не сообщили, какие меры предпринимаются для охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля».

Напомним, что Псковский кремль в числе прочих псковских памятников архитектуры претендует на то, чтобы быть включённым в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.