Киев, 12 апреля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. На Украине эксперты обсуждают заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о необходимости сохранения транзита российского газа через газотранспортную систему Украины. Они считают, что Берлин заинтересован в наличии нескольких путей получения природного газа.

Вентиль

Так, политолог Андрей Окара отметил, что Германия не заинтересована в прекращении транзита газа по украинской ГТС.

«Если украинский транзит критически снизится, тогда фактически не будет возможности поддерживать работу ГТС Украины. Таким образом, Германия станет более зависимой от российского транзита. Будет больше угрозы, что в Украине будет война. То, что российский газ идет через Украину — это одна из надежд Германии, что этот фактор сдерживает Россию построить в Украине «русский мир», — сказал Окара 12 апреля в эфире телеканала «112 Украина».

При этом политолог Владимир Цибулько считает, что вопрос ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» будет решаться в Вашингтоне.

«К теме транзита газа через Украину. Визит президента Порошенко в Германию не должен был расставлять в этом вопросе никаких точек, потому что и сама Германия без консолидированной позиции ЕС ничего эгоистического не сделает. Вопрос в отношении «Северного потока — 2» будет решаться санкционным пакетом США, ведь именно финучреждения США могут прокредитовать такой амбициозный проект! Поэтому какие бы волны не разгоняла Россия, сначала ЕС триста раз подумает как действовать в этом вопросе! И не надо называть обещания Меркель учесть украинский интерес в газовом транзите неким «газовым Будапештом», Порошенко не из тех, кто сдаст украинский интерес в этом вопросе в отличие от Тимошенко», — пишет Цибулько на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, 11 апреля министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что ГТС Украины сохранит ликвидность при условии транзита не менее 40 млрд кубометров российского газа.

«Мы будем бороться, чтобы сохранить транзит более 40 млрд кубометров», — сказал Насалик на пресс-конференции 11 апреля.

Напомним, 10 апреля канцлер Германии Меркель на совместном брифинге с президентом Порошенко заявила о необходимости сохранения транзита российского газа через территорию Украины. «Но все равно стоит вопрос о том, чтобы часть газа проследовала через украинскую территорию», — сказала Меркель.