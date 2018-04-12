Москва, 12 апреля, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В весеннюю сессию депутаты Госдумы могут завершить рассмотрение законопроектов, которые накопились с 1994 года, заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников («КПРФ). Несмотря на то, что значительная часть данных инициатив уже утратила свою актуальность, в соответствии с Конституцией РФ парламентарии обязаны их рассмотреть.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

По поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина была создана рабочая группа для «уменьшения наследия, которое досталось седьмому созыву», депутаты договорились о трех принципах работы: не ущемлять права субъектов законодательной инициативы, принимать решения консенсусом всех фракций, представленных в палате, повысить оперативность и ответственность в законодательном процессе.

На данный момент в портфеле Госдумы из 2020 законопроектов осталось около 300, а к концу весенней сессии из 300 законопроектов может остаться меньше 100, сказал парламентарий. Мельников обратив внимание на то, что не все инициативы были отклонены: примерно 240 были приняты парламентариями, из которых около 200 — консенсусом всех фракций.

Чаще всего отклоняют законопроекты, предложенные заксобраниями субъектов РФ.

«Они часто вносят документы, которые описывают проблему, характерную для одного региона, или предлагают способ решения, подходящий только ему», — сказал Мельников, напомнив о существовании Совета законодателей и о договоренности, что перед внесением в Госдуму все законодательные инициативы должны прорабатываться в этом органе.

Также Мельников указал на новую договоренность.

«Часто депутат говорит о какой-то идее и впоследствии ее подхватывают журналисты. Не факт, что эта мысль будет оформлена в виде законопроекта, а если и будет оформлена, необязательно, что другие члены фракции поддержат инициативу. Мы, не ущемляя прав, договорились, чтобы депутат заранее прорабатывал проект внутри своей фракции, чтобы фракция проверила его идею на соответствие своей программе и целям», — рассказал он.

Кроме того, улучшить работу с законопроектами помогло предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о приоритетном законопроекте фракции.

«Случаются ситуации, когда мы призываем депутатов фракции отозвать законопроекты, не имеющие перспективы, либо согласиться на их рассмотрение по сокращенной процедуре, однако парламентарии считают эти документы очень важными. Тогда на Совете Думы было впервые принято решение ввести понятие — приоритетный законопроект фракции. Каждая фракция имеет возможность выдвинуть четыре законопроекта за сессию. Они в обязательном порядке рассматриваются палатой», — заявил Мельников, отметив, что это очень позитивный шаг навстречу фракциям и их законодательным инициативам.